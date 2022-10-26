Два первых зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS переданы для нужд ВСУ на Украину. Военный эксперт Алексей Леонков дал оценку поставленным американским системам.
"Пока нет данных об эффективности NASAMS в боевых условиях. То есть все указанные технические характеристики системы — "полигонные". Как он покажет себя в реальном противовоздушном бою — пока вопрос открытый. Но что-то мне подсказывает, раз американцы работали с радаром этой системы, то, скорее всего, это будет некий аналог радара комплекса Patriot", — сообщает эксперт "МК".
Леонков полагает, что данным ЗРК не под силу справиться с дронами-камикадзе "Герань-2", а самолёты, заходящие в зону поражения его ракет, могут пострадать.
"Как начнут работать — тогда и оценим. <…> Но в том количестве, в котором ЗРК поставляются, закрыть небо они не смогут", — заключил собеседник издания.
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