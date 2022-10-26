МО РФ: Шойгу провел переговоры с коллегами из Индии и Китая

В Министерстве обороны России проинформировали, что сегодня, 26 октября, глава ведомства Сергей Шойгу провёл по видеосвязи два телефонных разговора со своими коллегами из Индии и Китая Раджнатхом Сингха и Вэйем Фэнхэ соответственно.

Отмечается, что главной темой переговоров стала ситуация с применением "грязной бомбы" Украиной.

"Генерал армии Сергей Шойгу довел до индийского и китайского коллег свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", — пояснили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента РВ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит доводить об угрозе применения "грязной бомбы" Украиной.