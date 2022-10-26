В Министерстве обороны России проинформировали, что сегодня, 26 октября, глава ведомства Сергей Шойгу провёл по видеосвязи два телефонных разговора со своими коллегами из Индии и Китая Раджнатхом Сингха и Вэйем Фэнхэ соответственно.
Отмечается, что главной темой переговоров стала ситуация с применением "грязной бомбы" Украиной.
"Генерал армии Сергей Шойгу довел до индийского и китайского коллег свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", — пояснили в ведомстве.
Ранее пресс-секретарь президента РВ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит доводить об угрозе применения "грязной бомбы" Украиной.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.