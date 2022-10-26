Резников заявил, что ВСУ контролируют все мосты через Днепр в Херсоне

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему российской армии будет сложно уйти из Херсона.

Глава Минобороны Украины в интервью Fox News заявил, что ВСУ контролируют все мосты через Днепр в Херсоне.

Он считает, что Вооружённым силам РФ будет непросто отступать из города в случае наступления ВСУ.

"Для них рискованно оставаться в Херсоне, потому что они потом не смогут бежать, как это сделали в Изюме", – объяснил Резников.

Ранее Алексей Резников объяснил, что наступление украинской армии замедлилось на юге из-за погодных условий.