Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему российской армии будет сложно уйти из Херсона.
Глава Минобороны Украины в интервью Fox News заявил, что ВСУ контролируют все мосты через Днепр в Херсоне.
Он считает, что Вооружённым силам РФ будет непросто отступать из города в случае наступления ВСУ.
"Для них рискованно оставаться в Херсоне, потому что они потом не смогут бежать, как это сделали в Изюме", – объяснил Резников.
Ранее Алексей Резников объяснил, что наступление украинской армии замедлилось на юге из-за погодных условий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.