Кремль: все ракеты достигли целей в ходе учений по отработке ядерного удара

Президент Владимир Путин наблюдал из ситуационного центра за тренировкой стратегических сил сдерживания. В Кремле сообщают:

"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме. Все ракеты, запущенные во время тренировки стратегических сил сдерживания, достигли целей, подтвердив заданные характеристики", — заявили в Кремле.