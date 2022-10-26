Президент Владимир Путин наблюдал из ситуационного центра за тренировкой стратегических сил сдерживания. В Кремле сообщают:
"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме. Все ракеты, запущенные во время тренировки стратегических сил сдерживания, достигли целей, подтвердив заданные характеристики", — заявили в Кремле.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.