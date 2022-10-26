На всей территории Украины ревёт воздушная тревога.
Появилась информация о взлете российских самолётов МиГ-31К, являющихся носителями гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал".
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Также сообщается, что самолёты взлетели с территории республики Белоруссия. Подробности позже.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.