На Украине воздушная тревога, в воздухе носители гиперзвуковых "Кинжалов" МиГ-31

На всей территории Украины ревёт воздушная тревога.

Появилась информация о взлете российских самолётов МиГ-31К, являющихся носителями гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал".

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также сообщается, что самолёты взлетели с территории республики Белоруссия. Подробности позже.