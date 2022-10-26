Военный корреспондент Народной милиции Донецкой Народной Республики Павел Фоменко сообщил, что военнослужащие подразделений ДНР сдерживают украинских боевиков на Белогоровском направлении.
"Бойцы непрерывно ведут наблюдение за противником с использованием БПЛА и тепловизоров и при каждой возможности наносят по нему огневое поражение", — отметил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.