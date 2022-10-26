Военный корреспондент Народной милиции Донецкой Народной Республики Павел Фоменко сообщил, что военнослужащие подразделений ДНР сдерживают украинских боевиков на Белогоровском направлении.

"Бойцы непрерывно ведут наблюдение за противником с использованием БПЛА и тепловизоров и при каждой возможности наносят по нему огневое поражение", — отметил он.