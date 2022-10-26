Народная милиция Донецкой Народной Республики в рамках специальной военной операции продолжает громить противника круглосуточно при любых погодных условиях.
Штурмовые группы развивают наступательную операцию под прикрытием огня артиллерии 100-й бригады НМ ДНР. Работы выполняют расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", успешно выполняющие боевые задачи с самых первых дней СВО.
"Главная цель — подавление и уничтожение противника", — сообщает пресс-служба Народной милиции.
Работа артиллеристов продемонстрирована на видеокадрах, опубликованных источником в Telegram-канале.
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