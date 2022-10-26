Несмотря на непогоду, украинские националисты не оставляют попыток наступать в районе населённых пунктов Кременная и Сватово.
Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Евгения Поддубного.
Бандеровцы прощупывают оборону российской армии на указанных направлениях, однако всё заканчивается опять потерями личного состава и военной техники со стороны боевиков ВСУ.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.