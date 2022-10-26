Экс-посол Украины в ФРГ Мельник забыл про "колбасу" и клянчит танки у немцев

Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник выпрашивает танки у немцев.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Мельник, которого запомнили, как автора оскорблений немецкого канцлера, жалуется, что украинская армия медленно продвигается из-за нехватки западного вооружения.