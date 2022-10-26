Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник выпрашивает танки у немцев.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Мельник, которого запомнили, как автора оскорблений немецкого канцлера, жалуется, что украинская армия медленно продвигается из-за нехватки западного вооружения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.