Писатель Захар Прилепин разместил "письма с передовой", в которых мобилизованные дают ценные советы тем, кто только собирается отправиться на фронт.
Прибывшие на спецоперацию на Украине рекомендует брать с собой на фронт наличные деньги, так как снять деньги нет возможности.
"Мы все мобилизованные, и практически сразу попали на передок. По соседству могут быть только посёлки. Там вы сможете покупать продукты и воду. Денег не снимите! Лучше иметь при себе. Я привёз с собой 150 тысяч", — гласит история одного из военнослужащих.
Мужчины, отправленные на фронт, убедились, что на обеспечение лучше не надеяться.
"Берите деньги — чем больше, тем лучше", — советуют мобилизованные, которые отмечают, что покупают продукты и воду по дорогим ценам.
Мужчины призывают брать с собой очень много тёплых вещей.
"Готовьтесь, учитесь. У нас тут 120 человек и только один командир роты — воевал, служил и сейчас служит. Хорошо, что многие прошли срочку, и навыки остались", — объяснили мобилизованные.
Привезённые с собой лекарства, по их словам, сохранились только до первого дождя.
"Рыли блиндажи, окопы, пошёл дождь. На утро — горло, нос, кашель. Купили сами лекарств тысяч на сорок", — делятся опытом бойцы.
Ранее Захар Прилепин охарактеризовал экипировку мобилизованных словами: "Обнять и плакать или намочить и сжечь".
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