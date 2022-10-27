Украинские националисты совершили короткий 40-минутной обстрел ДНР, но за это время успели пострадать пять населенных пунктов республики, сообщили в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Как уточнил представитель СЦКК, Макеевку, Минеральное и Каштановку атаковали из орудий натовского калибра 155 миллиметров. Зайцево и Гольмовское боевики обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии.
К настоящему моменту о жертвах и пострадавших официальной информации не поступало.
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