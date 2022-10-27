Украинские боевики за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов ДНР

Украинские националисты совершили короткий 40-минутной обстрел ДНР, но за это время успели пострадать пять населенных пунктов республики, сообщили в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Как уточнил представитель СЦКК, Макеевку, Минеральное и Каштановку атаковали из орудий натовского калибра 155 миллиметров. Зайцево и Гольмовское боевики обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии.

К настоящему моменту о жертвах и пострадавших официальной информации не поступало.