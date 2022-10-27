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Спутники США могут стать законными целями для армии России

Силовые структуры

Американские спутники при эскалации конфликта на Украине будут законными целями для армии России.

Об этом сообщил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Он отметил, что коммерческие спутники Соединённых Штатов в случае их задействования в рамках конфликта могут стать законными целями для удара.

Телеведущий и журналист Руслан Осташко в своём Telegram-канале комментирует это заявление и подчёркивает, что оно достаточно серьёзное, учитывая, что ни для кого не секрет о работе спутников Илона Маска на Украине. По всей вероятности, такое предупреждение предваряет дальнейшее силовое развитие ситуации. 

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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