Спутники США могут стать законными целями для армии России

Американские спутники при эскалации конфликта на Украине будут законными целями для армии России.

Об этом сообщил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Он отметил, что коммерческие спутники Соединённых Штатов в случае их задействования в рамках конфликта могут стать законными целями для удара.

Телеведущий и журналист Руслан Осташко в своём Telegram-канале комментирует это заявление и подчёркивает, что оно достаточно серьёзное, учитывая, что ни для кого не секрет о работе спутников Илона Маска на Украине. По всей вероятности, такое предупреждение предваряет дальнейшее силовое развитие ситуации.