Американские спутники при эскалации конфликта на Украине будут законными целями для армии России.
Об этом сообщил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
Он отметил, что коммерческие спутники Соединённых Штатов в случае их задействования в рамках конфликта могут стать законными целями для удара.
Телеведущий и журналист Руслан Осташко в своём Telegram-канале комментирует это заявление и подчёркивает, что оно достаточно серьёзное, учитывая, что ни для кого не секрет о работе спутников Илона Маска на Украине. По всей вероятности, такое предупреждение предваряет дальнейшее силовое развитие ситуации.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.