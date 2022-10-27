Общество нуждалось не в определённой фигуре, которая бы встала во главе российской армии в Донбассе. По мнению политолога Павла Данилина, народ ждал результативных действий в борьбе с киевским режимом.
Он подчеркнул, что после массированных ударов по критической инфраструктуре Украины победы ВС РФ начали ассоциироваться с командующим объединённой группировкой войск Сергеем Суровикиным.
Эксперт прокомментировал недавнее интервью генерала и отметил, что это не повлияло на уровень его популярности.
"Генерал вообще-то не должен блистать красноречием. Задачи генерала чётко и верно обозначать военные задачи, одерживать победы на фронте, а не строить сложносочиненные предложения. У генерала совсем другая работа", — резюмировал эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.