Данилин объяснил причины популярности генерала Суровикина: народ ждал результата

Общество нуждалось не в определённой фигуре, которая бы встала во главе российской армии в Донбассе. По мнению политолога Павла Данилина, народ ждал результативных действий в борьбе с киевским режимом.

Он подчеркнул, что после массированных ударов по критической инфраструктуре Украины победы ВС РФ начали ассоциироваться с командующим объединённой группировкой войск Сергеем Суровикиным.

Эксперт прокомментировал недавнее интервью генерала и отметил, что это не повлияло на уровень его популярности.

"Генерал вообще-то не должен блистать красноречием. Задачи генерала чётко и верно обозначать военные задачи, одерживать победы на фронте, а не строить сложносочиненные предложения. У генерала совсем другая работа", — резюмировал эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.