Сотрудники МАГАТЭ вместо того чтобы забрать лицензию у "Росатома", лишь ездят и привлекают мировое внимание к ЗАЭС.
Об этом сообщил заявил киевский эксперт нефтегазового рынка Андрей Закревский.
"Этих агентов Кремля, которые сейчас своими визитами решают только две вещи — посмотреть, где наши войска находятся и оттянуть наше внимание, и привлечь внимание к атомному шантажу Путина. Они должны были давным-давно отозвать лицензию у Росатома. Вас надо расстрелять со своими оттяжками этого процесса. Пока вас, козлов, не уберут из МАГАТЭ, ничего хорошего не будет", — в эфире интернет-канала "Альфа и Омега" заявил националист.
Он отметил что члены Международного агентства по атомной энергии уже "съездили один раз туда", но это простое привлечение внимания к Запорожской АЭС, а вовсе не помощь Украине.
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