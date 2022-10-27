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В Киеве предложили расстрелять всех сотрудников МАГАТЭ как "агентов Кремля"

Силовые структуры

Сотрудники МАГАТЭ вместо того чтобы забрать лицензию у "Росатома", лишь ездят и привлекают мировое внимание к ЗАЭС.

Об этом сообщил заявил киевский эксперт нефтегазового рынка Андрей Закревский.

"Этих агентов Кремля, которые сейчас своими визитами решают только две вещи — посмотреть, где наши войска находятся и оттянуть наше внимание, и привлечь внимание к атомному шантажу Путина. Они должны были давным-давно отозвать лицензию у Росатома. Вас надо расстрелять со своими оттяжками этого процесса. Пока вас, козлов, не уберут из МАГАТЭ, ничего хорошего не будет", — в эфире интернет-канала "Альфа и Омега" заявил националист.

Он отметил что члены Международного агентства по атомной энергии уже "съездили один раз туда", но это простое привлечение внимания к Запорожской АЭС, а вовсе не помощь Украине.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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