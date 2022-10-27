Снайпер с позывным "Рубик" подбил БМП ВСУ из крупнокалиберной винтовки

Снайпер-разведчик с позывным "Рубик" подбил боевую машину пехоты (БМП) из крупнокалиберной винтовки. По его словам, удар пришёлся по башне БМП противника, после чего техника украинской армии в регионе не появлялась.

"Рубик" отметил, что слабые места ВСУ довольно сложно обнаружить. На выявление уходит около трёх недель, заявил он.

"Бывает так, что им удаётся засечь наш подход, тогда противник накрывает нас очень плотным огнём — миномёты, артиллерия и прочее, старается снайперскую группу не просто подавить, а полностью уничтожить", — рассказал снайпер в беседе с РИА Новости.