В Министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики проинформировала о том, что иностранные наёмники предприняли попытку прорыва обороны в районе населённого пункта Лозовая.
"Группа иностранных наёмников из Румынии, Албании и Польши попыталась прорвать оборону в районе Лозовой", — говорится в сообщении силового ведомства.
Ранее военный журналист Андрей Руденко сообщил, что на Лиманском направлении произошёл неординарный случай. Польские наёмники уничтожили боевиков нацбатов, в результате чего были ликвидированы 23 неонациста.
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