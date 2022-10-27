Коротченко: через 3-5 лет гиперзвуковые ракеты будут на вооружении США

Военный эксперт Игорь Коротченко напомнил, что США последовательно работают над созданием гиперзвукового оружия, которое в течении 3-5 лет может появиться у них на вооружении.

"Несмотря на отдельные неудачи в предшествующий период, США продолжают последовательную работу по созданию гиперзвукового оружия. Этот процесс, безусловно, завершится его принятием на вооружение американской армии. В России должны исходить из того, что в течение трёх-пяти лет ВС США будут располагать гиперзвуковыми средствами поражения", — рассказал Коротченко в беседе с РИА Новости.

Однако Россия тоже не будет сидеть сложа руки: к этому моменту она увеличит количество современных зенитных ракетных систем С-500, предназначенных для поражения в том числе и гиперзвуковых ракет.

В августе в рамках военно-технического форума "Армия-2022" было заключено соглашение на поставку С-500 в российскую армию.