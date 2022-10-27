На сайте официального ресурса по оповещению о воздушной тревоге сообщили, что она прозвучала во всех регионах Украины. При этом, по информации администрации Киева, в этом городе об опасности рассказали второй раз за день.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.