Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

На сайте официального ресурса по оповещению о воздушной тревоге сообщили, что она прозвучала во всех регионах Украины. При этом, по информации администрации Киева, в этом городе об опасности рассказали второй раз за день.