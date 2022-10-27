Генштаб ВСУ: Украина усилила группировку войск около Белоруссии

Представители Генерального штаба ВСУ заявили, что армия Украины усилила группировку в северном регионе, который находится рядом с Белоруссией. По мнению Киева, Россия способна наступать в ходе военной спецоперации на этом направлении.