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Полковник Киселёв: атака "Кракена"* в районе Сватово успешно отбита

Силовые структуры

Наёмники нацформирования "Кракен"* 26 и 27 октября делали попытки прорвать оборону защитников РФ в районе Сватово, двигаясь сразу в трёх направлениях, однако потерпели неудачу. Об этом рассказал полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв.

Полковник Киселёв: атака "Кракена"* в районе Сватово успешно отбита

"Сегодня и вчера были попытки прорвать нашу оборону, это иностранный легион, бойцы национального подразделения "Кракен"* предприняли попытку прорыва позиции русской армии по трем разным направлениям в районе Сватово", - рассказал Киселёв в эфире Первого канала.

Киселёв отметил, что не зря на это направление бросили именно криминальных членов "Кракена"*, отличающихся особой жестокостью по отношению к мирным жителям, однако планам противника не суждено было сбыться.

"Но у них ничего не пошло по плану. В результате понесли большие потери", - добавил Киселёв.

Полковник рассказал, что вторая вражеская группа, состоящая из наёмников Восточной Европы, наступала в районе Лозовой, находящейся в 40 километрах от Сватово. Она была вовремя замечена ВС РФ, открывшим по ним огонь. Третью группу "Кракена"* засекли авианаводчики.

Киселёв добавил, что сегодня иностранных наёмников в ВСУ уже больше, чем украинских военных - 60 на 40%. 

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.

 

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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