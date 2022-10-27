Ищенко о причинах Третьей мировой: провокации США на Украине с ядерным оружием

Политолог Ростислав Ищенко заявил, предположил, что Третья мировая война может начаться с ядерного взрыва на Украине, в чём, естественно, обвинят Россию. Здесь США может воспользоваться своим влиянием на страны НАТО и направить для участия в боевых действиях поляков, прибалтов и румын.

"Ядерный взрыв" на Украине может послужить спусковым крючком польской экспансии. Во-первых, надо будет как-то реагировать, а все невоенные способы Польша уже исчерпала. Во-вторых, ЕС и НАТО не смогут остаться в стороне и должны будут сделать крайне грозные заявления, — приводит его слова "Военное дело".

Кроме того, по мнению эксперта, в военные действия может быть втянута Белоруссия, потому как он поддерживает действия России на Украине, а что помешает украинскому президенту заявить, что ядерная ракета прилетела именно с белорусской территории, тем более, что предпосылки к этому есть.

"Как обосновать нападение на Белоруссию? Киев давно обвиняет Лукашенко в том, что он предоставил территорию своей страны для "агрессии против Украины". В частности, в последнее время Белоруссии ставят на вид, что российские ракеты и беспилотники идут на Украину над её территорией", — отметил он.

Ищенко добавил, что в случае нападения на Белоруссию, Москва не останется в стороне и вступится за Минск, что приведёт к военной блокаде Калининградской области и попыткам уничтожения российского контингента в эксклаве.

"Москва окажется перед трудным выбором — потеря эксклава на неопределённое время или немедленное применение ядерного оружия против Польши, с перспективой перерастания кризиса в Третью мировую войну", — заключил он.