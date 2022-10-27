Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в эфире программы "Соловьёв Live" об успешном штурме со стороны Вооружённых сил Российской Федерации на Марьинском направлении. По информации чиновника, позиции ВСУ в частном секторе были защищены двухметровыми бетонными укреплениями.
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