Пушилин заявил об успешном штурме со стороны ВС России на Марьинском направлении

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в эфире программы "Соловьёв Live" об успешном штурме со стороны Вооружённых сил Российской Федерации на Марьинском направлении. По информации чиновника, позиции ВСУ в частном секторе были защищены двухметровыми бетонными укреплениями.