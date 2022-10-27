Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе спецоперации сбили украинский вертолёт Ми-8. По данным ведомства, техника находилась в районе Новотроицкого в Запорожской области.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.