Минобороны: ВС России сбили в Запорожской области вертолёт Ми-8 армии Украины

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе спецоперации сбили украинский вертолёт Ми-8. По данным ведомства, техника находилась в районе Новотроицкого в Запорожской области.