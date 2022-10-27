Армия России взяла освободила Невское и Новосадово на Сватовском направлении

Армия Российской Федерации на Сватовском направлении взяла под контроль населённые пункты Невское и Новосадово.

Об этом сообщил Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Нашим воинам удалось выбить укронацистов с окраин населенного пункта Терны, путь к нему теперь открыт", — сказано в аккаунте мессенджера ведущего Первого канала.