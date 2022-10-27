Армия Российской Федерации на Сватовском направлении взяла под контроль населённые пункты Невское и Новосадово.
Об этом сообщил Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Нашим воинам удалось выбить укронацистов с окраин населенного пункта Терны, путь к нему теперь открыт", — сказано в аккаунте мессенджера ведущего Первого канала.
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