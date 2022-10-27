Путин: главная цель спецоперации на Украине — помощь Донбассу

Президент РФ Владимир Путин назвал помощь Донбассу главной целю спецоперации на Украине.

По словам лидера страны, спецоперацию начать было необходимо, поскольку Украина готовилась к боевым действиям и продолжала регулярно обстреливать города Донбасса.

"Ждать в таких условиях было нельзя", — сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".