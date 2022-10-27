Президент РФ Владимир Путин назвал помощь Донбассу главной целю спецоперации на Украине.
По словам лидера страны, спецоперацию начать было необходимо, поскольку Украина готовилась к боевым действиям и продолжала регулярно обстреливать города Донбасса.
"Ждать в таких условиях было нельзя", — сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.