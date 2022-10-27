Путин назвал бредом обвинения Украины, что Россия обстреливает ЗАЭС

Президент России Владимир Путин опроверг обвинения Украины в том, что российская армия обстреливает Запорожскую атомную электростанцию.

"Руководство киевского режима постоянно говорит о своем стремлении обладать ядерным оружием. Постоянно идут разговоры о том, что мы творим на Запорожской атомной станции… Говорят, что… мы обстреливаем атомную Запорожскую электростанцию. Ну они сбрендили совсем, нет? Мы же контролируем эту атомную электростанцию, там же войска находятся наши", — сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

При том Запад молчит по поводу обстрелов ЗАЭС со стороны Украины, отметил лидер страны.

Он напомнил, что Россия пустила на станцию представителей МАГАТЭ, которые теперь видят, с какой стороны летят снаряды.

"Никто не говорит о том, что украинские войска обстреливают атомную электростанцию. Никто! А нагнетают ажиотаж, обвиняя в этом Россию. Ну это бред", — подчеркнул Путин.