Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Путин: США пока не догнали РФ в создании гиперзвукового оружия
Sohu: Россия ответила контратакой на провокации НАТО, командовал Путин
В офисе президента Украины отреагировали на речь Путина: "Буря наступает"
Путин: только РФ, создавшая Украину, могла быть гарантом её суверенитета
Путин обвинил Запад в расколе народов России и Украины: "Один народ"
Путин назвал экс-премьера Британии Лиз Трасс "девушкой немного не в себе"
Путин: предстоящее десятилетие станет самым опасным и непредсказуемым
Путин: главная цель спецоперации на Украине — помощь Донбассу
Путин назвал гражданской войной ситуацию между РФ и Украиной

Путин назвал бредом обвинения Украины, что Россия обстреливает ЗАЭС

Силовые структуры

Президент России Владимир Путин опроверг обвинения Украины в том, что российская армия обстреливает Запорожскую атомную электростанцию.

Путин назвал бредом обвинения Украины, что Россия обстреливает ЗАЭС

"Руководство киевского режима постоянно говорит о своем стремлении обладать ядерным оружием. Постоянно идут разговоры о том, что мы творим на Запорожской атомной станции… Говорят, что… мы обстреливаем атомную Запорожскую электростанцию. Ну они сбрендили совсем, нет? Мы же контролируем эту атомную электростанцию, там же войска находятся наши", — сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

При том Запад молчит по поводу обстрелов ЗАЭС со стороны Украины, отметил лидер страны.

Он напомнил, что Россия пустила на станцию представителей МАГАТЭ, которые теперь видят, с какой стороны летят снаряды.

"Никто не говорит о том, что украинские войска обстреливают атомную электростанцию. Никто! А нагнетают ажиотаж, обвиняя в этом Россию. Ну это бред", — подчеркнул Путин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"

Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.

США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"
В Днепропетровске ударом ВС РФ поражена войсковая часть ВСУ
Силовые структуры
В Днепропетровске ударом ВС РФ поражена войсковая часть ВСУ
Мир. Новости мира
VA: США могут избавиться от президента Зеленского после компромисса с Россией
Мир. Новости мира
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
Анжела Якубовская Ирина Мирошниченко: за моим успехом стоит огромный труд Анжела Якубовская Людмила Черткова Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку Людмила Черткова Любовь Степушова Послание Сунаку: "друзья" Украины во власти долго не удерживаются Любовь Степушова
Силовые структуры
Стремоусов: заявления Киева о накоплении сил для атаки на Херсон — ложь
Мир. Новости мира
Полковник Макгрегор о первых признаках поражения США на Украине: "Уже на краю"
Президент РФ Путин готовится к решающей схватке с ВСУ после условного затишья
Силовые структуры
Президент РФ Путин готовится к решающей схватке с ВСУ после условного затишья
Последние материалы
Путин назвал бредом обвинения Украины, что Россия обстреливает ЗАЭС
Путин: только РФ, создавшая Украину, могла быть гарантом её суверенитета
Плазма - главный строительный материал Вселенной
Путин обвинил Запад в расколе народов России и Украины: "Один народ"
Путин назвал экс-премьера Британии Лиз Трасс "девушкой немного не в себе"
Путин: предстоящее десятилетие станет самым опасным и непредсказуемым
Путин: главная цель спецоперации на Украине — помощь Донбассу
Путин назвал гражданской войной ситуацию между РФ и Украиной
История курения: дар божий или искушение сатаны?
Estia: США требуют от Греции воевать вместо них на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников