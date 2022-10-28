Очевидец Егильницкий: в лагере ВСУ показывали пленным фильмы про Бандеру*

Военнопленным в украинском лагере "Запад-1" силовики демонстрировали "исторические" фильмы про главу националистов Незалежной Степана Бандеру* и в целом организацию УПА**, рассказал освобожденный боец Народной милиции ДНР Владислав Егильницкий.

По его словам, отказаться от просмотра было нельзя под угрозами наказания, а для просмотра "кино" оборудовали целый актовый зал.

"Нас просвещали по поводу истории УПА**. Мы все сидели в зале, нам приносили на флешке "образовательное" кино, про Бандеру*, — рассказал боец РИА Новости. — Когда нас привезли во Львов, мы поняли, что мы имеем дело с натуральными бандеровцами*".

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).

** Экстремистская организация, запрещенная в России.