Врач-участник СВО "Шаман": в медбате приняли "как детей в детский сад"

Врач с позывным "Шаман" рассказал, что в медбате в зоне спецоперации его встретили "как детей в детский сад". По словам доктора, коллеги тут же начали объяснять, как обстоят дела в работе на фронте.

"Приняли как детей в детский сад — сначала рассказывали, показывали, как это делать, как правильно, потому что гражданская служба отличается от военной службы", — рассказал "Шаман" РИА Новости.

Он подчеркнул, что несмотря на опыт, организация работы в медицинском батальоне отличается от "гражданки", но сориентироваться труда не составило.