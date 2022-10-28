Взвод под руководством лейтенанта Анатолия Ищенко отработал по украинским штурмовикам. По словам бойца, он лично сбил восемь летательных аппаратов ВСУ из ПЗРК.
Военный сообщил, что украинские подразделения передвигались под прикрытием Су-25 и МИ-8.
"Наша задача была не допустить выполнения противником своей боевой задачи и уничтожить те самые летательные аппараты. Личным составом взвода уничтожены 12 самолётов, 4 вертолёта", — приводит слова бойца Минобороны России.
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