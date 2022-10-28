В пятницу, 28 октября, КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря, пишет Yonhap, ссылаясь на военнослужащих из Южной Кореи.
По информации издания, эксперты приступили к изучению деталей запуска снаряда.
"Военные проанализируют такие характеристики, как дальность, высота и скорость", — прокомментировали в южнокорейском Объединённом комитете начальников штабов.
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