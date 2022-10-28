Yonhap: КНДР произвела пуск неопознанной ракеты в сторону Японского моря

В пятницу, 28 октября, КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря, пишет Yonhap, ссылаясь на военнослужащих из Южной Кореи.

По информации издания, эксперты приступили к изучению деталей запуска снаряда.

"Военные проанализируют такие характеристики, как дальность, высота и скорость", — прокомментировали в южнокорейском Объединённом комитете начальников штабов.