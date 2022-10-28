Kyodo: ракета Северной Кореи упала вне исключительной экономической зоны Японии

Падение баллистической ракеты, запущенной Северной Кореей 28 октября, произошло за пределами исключительной экономической зоны Токио в Японском море.

Как отмечает Kyodo, сведения о каких-либо разрушениях и повреждениях в результате пуска снаряда уточняются. По данным агентства, премьер-министр Японии Фумио Кисида совместно с представителями Минобороны страны приступил к сбору и анализу всех данных о ракете КНДР.