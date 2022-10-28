Падение баллистической ракеты, запущенной Северной Кореей 28 октября, произошло за пределами исключительной экономической зоны Токио в Японском море.
Как отмечает Kyodo, сведения о каких-либо разрушениях и повреждениях в результате пуска снаряда уточняются. По данным агентства, премьер-министр Японии Фумио Кисида совместно с представителями Минобороны страны приступил к сбору и анализу всех данных о ракете КНДР.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе.