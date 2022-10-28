Государствам, которые входят в состав Североатлантического альянса, следует взять на себя обязательства по увеличению расходов на оборону в следующем году. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
В беседе с Politico он отметил, что обсуждение этого вопроса станет одной из главных тем саммита в Вильнюсе, который запланирован на 2023 год.
"Ожидаю, что партнёры по альянсу возьмут чёткие обязательства и увеличат инвестиции в сферу обороны", — подчеркнул Столтенберг.
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