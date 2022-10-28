Экипажи Ми-35 ВКС РФ уничтожают командные пункты и технику ВСУ в зоне СВО

ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Воздушно-космические силы РФ атакуют позиции противника с воздуха.

"Русская Весна" опубликовала видеоролик работы экипажей вертолётов Ми-35, уничтожающих командные пункты и технику ВСУ на фронтах.

На кадрах показаны показаны вылет на задание с полевого аэродрома и полёт на сверхмалых высотах. Маневрирование вертолётом требует навыков и опыта пилота.

Ранее сообщалось об атаке позиций Вооружённых сил Украины истребителями и вертолётами ВКС РФ на малых высотах. Были опубликованы видеокадры, демонстрирующие работы воздушных суден.