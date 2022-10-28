Посол Украины в Берлине Макеев настаивает на поставках танков Leopard из ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что власти не согласны с поставкой на Украину танков Leopard 2, так как это может вызвать "односторонние действия". Однако новый посол Украины в Берлине Алексей Макеев продолжает настаивать на военной помощи Киеву.

"Я уверен, что Германия созреет к политическому решению о поставке бронированной техники и танков, как мы смогли переубедить Германию поменять позицию по поводу систем залпового огня, артиллерии, переносных зенитно-ракетных комплексов, а также систем ПВО. Так как кроме IRIS-T стоит вспомнить 30 "гепардов", которые защищают наше небо", — заявил Макеев в интервью интернет-порталу "Liga.net".