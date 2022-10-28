Политолог Наталья Линдигрин прокомментировала выступление Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Она считает, что президент хотел донести важную мысль Западу, который сам отвернулся от России.

"Путин отметил важный момент: Россия не считает себя врагом Запада. Традиционные и истинные ценности Запада всегда были близки нам. Но смириться с диктатом США мы не сможем никогда. И чем раньше это поймут за океаном, тем лучше будет для всех", — отметила политолог в беседе с газетой "ВЗГЛЯД".