МО: в Херсонской области ПВО ВС РФ сбили Ми-8 и шесть снарядов HIMARS ВСУ

На брифинге Министерства обороны РФ сообщается о сбитом вертолёте, снарядах HIMARS и "Ураган" и БПЛА украинской армии.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины", — значится в сообщении.

Также ведомство сообщает, что перехвачено три беспилотника в районах н. п. Берислав и Никольское (Херсонская область). В Донецкой Народной Республике сбиты в воздухе шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" ВС Украины.