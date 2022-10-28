В новой сводке Минобороны сообщается, что силами артиллерии и авиации ВС РФ ликвидировано более 50 человек личного состава ВС Украины. Противник сделал попытку наступления у Чернопоповки.
"Активными действиями российских войск противник остановлен. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля", — отметили в ведомстве.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.