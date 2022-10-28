МО РФ: ВС РФ уничтожили сверх 50 боевиков ВСУ при попытке наступления в ЛНР

В новой сводке Минобороны сообщается, что силами артиллерии и авиации ВС РФ ликвидировано более 50 человек личного состава ВС Украины. Противник сделал попытку наступления у Чернопоповки.

"Активными действиями российских войск противник остановлен. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля", — отметили в ведомстве.