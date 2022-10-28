Кличко: Киев получил новое ПВО для защиты от дронов-камикадзе

Киев получил новое ПВО, которое должно защитить столицу от дронов-камикадзе. Об этом заявил мэр Виталий Кличко в эфире телеканала.

По его словам, военные заверили, что новое оборудование ПВО уже поставлено в столицу Украины.

Мэр выразил надежду, что теперь небо будет более защищено, а атак беспилотниками-камикадзе уже не будет. О каких именно системах идёт речь, Кличко не уточнил.

Заметим, в СМИ ранее была информация о передаче Украине американских ПВО NASAMS, однако позже в США заявили, что ожидают оборудование от компании-поставщика только в ноябре. Сообщалось также, что поставленная Германией система ПВО IRIS-Т уже защищает небо над Киевом.