ВС Украины снова заявляют о "заканчивающихся" у ВС России ракетах "Искандер"

Ещё в марте текущего года украинские и западные СМИ сообщают, что у России "заканчиваются" ракеты "Искандер". На сей раз об "истощении" российской армии заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Ракеты "Искандер" — в очень серьёзном дефиците, запас они уже исчерпывают, исчерпали собственно. Поэтому баллистические ракеты пытаются получить у Ирана", — делает выводы чиновник.

Однако Игнат отметил, что запасов ракет Х-22 и С-300 в России достаточно, но он высказывает сомнения по поводу их способности поражать цели.

"Не будем забывать, что ракет С-300 у них тысячи. РФ является производителем тех ракет, и много на складах осталось", — говорит спикер.