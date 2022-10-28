Эксперт Сивков предрёк войну в Приднестровье в случае неосвобождения Одессы

Президент РФ Владимир Путин на встрече клуба "Валдай" заявил, что Одесса может стать "яблоком раздора". Военный эксперт Константин Сивков считает, что территория Украины должна быть освобождена до западной границы, иначе ситуация будет ещё более жёсткой.

"Это будет ещё один Донецк, ещё одно противостояние в будущем, причём буквально через 5-6 лет. И бои будут уже более тяжёлыми и жёсткими, — заявил эксперт в беседе с "МК".

С его слов, если ВС РФ не возьмут Одессу, то, вероятно, Запад может дать согласие на временное перемирие, но формально, так как Одесса является ключевым городом.

"Он нужен Западу для того, чтобы в дальнейшем накачивать Украину оружием. И использовать Одессу как главную базу американского Военно-морского флота в Черном море. Они постараются там развернуть свои группировки. В случае, если мы не возьмём Одессу и не выйдем к Приднестровью, следующим этапом будет война в Приднестровье. И мы вообще ничем помочь им уже не сможем при таком положении дел", — сообщает эксперт.

Поэтому необходимо дойти до Одессы и сломать планы Запада, заключил Сивков.