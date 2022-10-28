Военный эксперт Дандыкин не исключил наступление ВС России на Одессу

Военный эксперт Василий Дандыкин не исключил наступления российской армии на Одессу. Однако Владимир Путин заявил, что город может стать "яблоком раздора" в спецоперации на Украине.

"Скорее всего, в нашем Генштабе или у командующего группировкой войск генерала армии Сергея Суровикина уже есть свое видение ситуации. Ясно одно: судя по всему, эвакуация из Херсона и Херсонской области мирного населения делается не для того, чтобы сдать плацдарм на правом берегу Днепра, а для того, чтобы его удержать. А дальше действовать по обстановке", — высказался эксперт в беседе с "МК".

Дандыкин также не исключил участие Черноморского флота в южной кампании. Если команда будет дана соответствующая, то придётся её выполнять

В рядах ВСУ сейчас обстановка достаточно нервная, отмечает эксперт. "Такое ощущение, что они в нервном припадке и глубокой растерянности", поэтому, вероятно, заминировано всё вокруг Одессы и вокруг Очакова. Со слов Дандыкина, у флота украинской армии техники осталось мало, однако для корабельных группировок ВС РФ опасность остаётся.

"Опасность представляют поставленные американцами и норвежцами береговые противокорабельные ракеты комплексы Harpoon, которые находятся на береговой линии, где развернуты и украинские комплексы "Нептун". В то же время мы уничтожили десятки боеголовок для "Нептун". Мы грохнули все боеголовки, а куда ракеты без них?" - задал он риторический вопрос. задаётся вопросом эксперт.

Он считает, что армия России может наступать в сторону Одессы и Николаева силами десанта и сухопутных войск, а кампания может проводиться по-разному, ведь опыт уже есть, заключил Дандыкин.