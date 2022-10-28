Военный эксперт Василий Дандыкин не исключил наступления российской армии на Одессу. Однако Владимир Путин заявил, что город может стать "яблоком раздора" в спецоперации на Украине.
"Скорее всего, в нашем Генштабе или у командующего группировкой войск генерала армии Сергея Суровикина уже есть свое видение ситуации. Ясно одно: судя по всему, эвакуация из Херсона и Херсонской области мирного населения делается не для того, чтобы сдать плацдарм на правом берегу Днепра, а для того, чтобы его удержать. А дальше действовать по обстановке", — высказался эксперт в беседе с "МК".
Дандыкин также не исключил участие Черноморского флота в южной кампании. Если команда будет дана соответствующая, то придётся её выполнять
В рядах ВСУ сейчас обстановка достаточно нервная, отмечает эксперт. "Такое ощущение, что они в нервном припадке и глубокой растерянности", поэтому, вероятно, заминировано всё вокруг Одессы и вокруг Очакова. Со слов Дандыкина, у флота украинской армии техники осталось мало, однако для корабельных группировок ВС РФ опасность остаётся.
"Опасность представляют поставленные американцами и норвежцами береговые противокорабельные ракеты комплексы Harpoon, которые находятся на береговой линии, где развернуты и украинские комплексы "Нептун". В то же время мы уничтожили десятки боеголовок для "Нептун". Мы грохнули все боеголовки, а куда ракеты без них?" - задал он риторический вопрос. задаётся вопросом эксперт.
Он считает, что армия России может наступать в сторону Одессы и Николаева силами десанта и сухопутных войск, а кампания может проводиться по-разному, ведь опыт уже есть, заключил Дандыкин.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.