Командир Фомич: ВСУ пытаются прорвать оборону ВС РФ в районе Сватово — Кременная

Командир батальона "Русский Легион" ("Барс-13") Сергей Фомченков (с позывным Фомич) сообщил оперативную информацию об обстановке на фронтах в районе Кременная — Сватово.

ВСУ продолжают попытки прорыва обороны севернее Кременной, выбрав населённый пункт Песчаное как основной для удара. Украинские войска совершали попытки атак на этом направлении.

ВСУ действуют силами 1-й батальонно-тактической группы с расчётом на танковый прорыв. Продвижение противника было остановлено огнём артиллерии и противотанковых средств ВС РФ.

"Также артиллерией был уничтожен полевой склад танковых боеприпасов в районе действий подвижных соединений противника, что повлияло на снижение его активности. Сейчас противник перегруппировывает свои силы с целью возобновить атаки", — сообщает Фомич.

ВСУ "прощупывают" оборону армии России разведкой с направления населённого пункта Торское, где имеются ДРГ врага.

Ранее сообщалось о боевых успехах артиллерии ВС РФ в Водяном под Авдеевкой.