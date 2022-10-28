Командир батальона "Русский Легион" ("Барс-13") Сергей Фомченков (с позывным Фомич) сообщил оперативную информацию об обстановке на фронтах в районе Кременная — Сватово.
ВСУ продолжают попытки прорыва обороны севернее Кременной, выбрав населённый пункт Песчаное как основной для удара. Украинские войска совершали попытки атак на этом направлении.
ВСУ действуют силами 1-й батальонно-тактической группы с расчётом на танковый прорыв. Продвижение противника было остановлено огнём артиллерии и противотанковых средств ВС РФ.
"Также артиллерией был уничтожен полевой склад танковых боеприпасов в районе действий подвижных соединений противника, что повлияло на снижение его активности. Сейчас противник перегруппировывает свои силы с целью возобновить атаки", — сообщает Фомич.
ВСУ "прощупывают" оборону армии России разведкой с направления населённого пункта Торское, где имеются ДРГ врага.
Ранее сообщалось о боевых успехах артиллерии ВС РФ в Водяном под Авдеевкой.
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