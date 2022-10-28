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Пригожин жестко протроллил Associated Press

Силовые структуры » Министерство обороны

Бизнесмен Евгений Пригожин назвал чушью вопрос о возможных переговорах ЧВК "Вагнер" с бывшими военнослужащими спецназа афганской армии для привлечения их к участию в СВО. Соответствующий журналистский запрос в пресс-службу компании "Конкорд" направило московское бюро Associated Press.

Пригожин жестко протроллил Associated Press

Пресс-служба компании принесла извинения журналистам за задержку с ответом, поскольку Пригожин "находился вне зоны доступа". Представителям СМИ предоставили сразу два комментария от предпринимателя на выбор.

"Нам не ясны мотивы, зачем спрашивать такую безумную чушь. Какая, в *****, афганская армия?" — задается вопрос в одном из них.

При этом бизнесмен жестко протроллил сотрудников издания, предложив альтернативный вариант комментария. В нем Пригожин с сарказмом заявил, что сейчас с афганской армией ведутся переговоры, чтобы открыть второй фронт в отношении скандинавских стран: Швеции, Норвегии и Финляндии. Вариант ответа бизнесмен предложил выбрать сотрудникам Associated Press тот, который им больше понравится.

Ранее Евгений Пригожин прокомментировал, насколько эффективны в бою присоединяющиеся к ЧВК "Вагнер" бывшие заключенные. По его словам, в большинстве случаев осужденные отличаются высочайшим уровнем самоотверженности и героизма.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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