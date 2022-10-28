В распоряжении военных корреспондентов Народной Милиции ДНР появилось видео о бойне возле аэропорта Донецка. Сообщается, что в результате грамотной работы разведчиков батальона специального назначения НМ Донецкой Народной Республики враг потерпел поражение и понёс потери.
Подходы к позициям российской армии в регионе усыпаны телами ликвидированных украинских военнослужащих. Известно об уничтожении 22 бойцов ВСУ. Военкоры отмечают, что украинская армия продолжает перебрасывать резервы "в новые самоубийственные атаки в районе аэропорта Донецка".
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.