Спецназ НМ ДНР уничтожил 22 бойца ВС Украины у Донецкого аэропорта

В распоряжении военных корреспондентов Народной Милиции ДНР появилось видео о бойне возле аэропорта Донецка. Сообщается, что в результате грамотной работы разведчиков батальона специального назначения НМ Донецкой Народной Республики враг потерпел поражение и понёс потери.

Подходы к позициям российской армии в регионе усыпаны телами ликвидированных украинских военнослужащих. Известно об уничтожении 22 бойцов ВСУ. Военкоры отмечают, что украинская армия продолжает перебрасывать резервы "в новые самоубийственные атаки в районе аэропорта Донецка".