Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ВСУ пошли в наступление у трассы Сватово-Кременная, но нарвались на "Солнцепёки"
Стремоусов: ВС РФ пресекают все попытки ВСУ прорвать оборону в Херсоне
Литовкин предрёк начало наступления ВС России после окончания мобилизации
Генерал США Холт: США должны согласиться на предложение Путина о переговорах
САУ "Акация" 100-й бригады НМ ДНР уничтожает артиллерию ВСУ в районе Невельское
Баранчик: Лукашенко предъявил Пашиняну ультиматум Москвы
Юрист Тригнин: "Мы можем говорить о приостановке мобилизации"
Военный адвокат Тригнин: мобилизационный план выполнен, можно спать спокойно
Байден не смог найти своё место после выступления

Тегеран — Киеву: позиция Ирана основана на отказе от отправки оружия сторонам

Силовые структуры

Тегеран ответил на претензии Киева.

Позиция Ирана по событиям на Украине основывается на принципе отказа от отправки оружия конфликтующим сторонам, заявил в ответ украинскому коллеге Дмитрию Кулебе глава МИД Хоссейн Амир Абдоллахян.

Напомним, украинское внешнеполитическое ведомство требовало у Тегерана прекратить поставки оружия Российской Федерации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США

Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
Мир. Новости мира
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
Мир. Новости мира
Президент ФРГ Штайнмайер: СВО вызвала эпохальный разрыв в связях РФ и Германии
Мир. Новости мира
VA: США могут избавиться от президента Зеленского после компромисса с Россией
Анжела Якубовская Екатерина Тарковская: нам надо быть мужественными, не сдаваться и не останавливаться Анжела Якубовская Сергей Лебедев Спутники цвета хаки: Россия уступила военное господство в космосе США Сергей Лебедев Людмила Черткова Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку Людмила Черткова
Силовые структуры
Сладков: Россия смогла обмануть ВСУ с "оставлением Херсона"
Экономика и бизнес
Путин высказался по поводу ухода западных компаний с российского рынка
Арестович: боевая обстановка неприятно меняется для ВСУ на Херсонском фронте
Силовые структуры
Арестович: боевая обстановка неприятно меняется для ВСУ на Херсонском фронте
Последние материалы
Тегеран — Киеву: позиция Ирана основана на отказе от отправки оружия сторонам
Стремоусов: ВС РФ пресекают все попытки ВСУ прорвать оборону в Херсоне
Литовкин предрёк начало наступления ВС России после окончания мобилизации
Генерал США Холт: США должны согласиться на предложение Путина о переговорах
САУ "Акация" 100-й бригады НМ ДНР уничтожает артиллерию ВСУ в районе Невельское
Баранчик: Лукашенко предъявил Пашиняну ультиматум Москвы
Юрист Тригнин: "Мы можем говорить о приостановке мобилизации"
Военный адвокат Тригнин: мобилизационный план выполнен, можно спать спокойно
Байден не смог найти своё место после выступления
Шахназаров считает, что Собчак скоро вернётся обратно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников