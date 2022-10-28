Тегеран ответил на претензии Киева.
Позиция Ирана по событиям на Украине основывается на принципе отказа от отправки оружия конфликтующим сторонам, заявил в ответ украинскому коллеге Дмитрию Кулебе глава МИД Хоссейн Амир Абдоллахян.
Напомним, украинское внешнеполитическое ведомство требовало у Тегерана прекратить поставки оружия Российской Федерации.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.