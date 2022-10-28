Тегеран — Киеву: позиция Ирана основана на отказе от отправки оружия сторонам

Тегеран ответил на претензии Киева.

Позиция Ирана по событиям на Украине основывается на принципе отказа от отправки оружия конфликтующим сторонам, заявил в ответ украинскому коллеге Дмитрию Кулебе глава МИД Хоссейн Амир Абдоллахян.

Напомним, украинское внешнеполитическое ведомство требовало у Тегерана прекратить поставки оружия Российской Федерации.