Военкоры "Русской весны" сообщают о неутихающих боях под Донецком. Противник пытается перебрасывать подкрепления в район посёлка Спорное.
Однако новые силы украинской армии накрывает артиллерия 4-й бригады НМ Луганской Народной Республики. Сообщается, что эвакуационные группы не могут вывозить раненых, все попытки заканчиваются плачевно.
Луганские бойцы доводят, что подтягивание боеприпасов, продуктов питания и резервов всегда проблематично для противника на данном участке фронта.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.