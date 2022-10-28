Артиллерия 4-й бригады НМ ЛНР накрывает ВС Украины в районе Спорного

Военкоры "Русской весны" сообщают о неутихающих боях под Донецком. Противник пытается перебрасывать подкрепления в район посёлка Спорное.

Однако новые силы украинской армии накрывает артиллерия 4-й бригады НМ Луганской Народной Республики. Сообщается, что эвакуационные группы не могут вывозить раненых, все попытки заканчиваются плачевно.

Луганские бойцы доводят, что подтягивание боеприпасов, продуктов питания и резервов всегда проблематично для противника на данном участке фронта.