Пленные боевики ВСУ добровольно закрашивают националистические татуировки

Пленные украинские боевики добровольно желают избавиться от националистических татуировок, поскольку осознали их истинное значение. Об этом заявил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики.

Он подчеркнул, что осознание пагубности идеи национализма среди пленных имеет систематический характер.

"Закрасить или как-то изменить националистические татуировки — с такой просьбой обратился не один и не два человека. Это системные обращения", — заявил представитель силовых структур в беседе с РИА Новости.

Военнопленные утверждают, что к ним пришло осознание того, что это "ложные идеи".