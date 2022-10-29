Российский политолог Сергей Марков по пунктам рассказал о обстановке в зоне СВО.
Свой пост общественный деятель озаглавил словами: "Военная логика".
Марков тезисно описал ситуацию в разных частях фронта, отметив, что "военная инициатива по прежнему в руках американских генералов ВСУ".
Политолог рассказал, что ВС РФ готовятся к обороне, обучая мобилизованных.
Ранее Сергей Марков отметил, что Россия проигрывала войны, которые развивались как спецоперации.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.