Марков: "ВСУ готовят большое наступление на Херсон, Бердянск и на Сватово"

Российский политолог Сергей Марков по пунктам рассказал о обстановке в зоне СВО.

Свой пост общественный деятель озаглавил словами: "Военная логика".

Марков тезисно описал ситуацию в разных частях фронта, отметив, что "военная инициатива по прежнему в руках американских генералов ВСУ".

ВСУ пытаются наступать в разных регионах и готовят большое наступление на Херсон и на Бердянск и на Сватово;

Армия России по прежнему грызёт укрепрайоны рядом с Донецком, из которых идут обстрелы жилых районов;

Утром была большая многочасовая атака массы БПЛА ВСУ на Севастополь, на базы флота. Атака отбита.

Политолог рассказал, что ВС РФ готовятся к обороне, обучая мобилизованных.

Ранее Сергей Марков отметил, что Россия проигрывала войны, которые развивались как спецоперации.