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Воздушная тревога в Днепропетровске, Запорожье, Николаеве, Киеве и под Угледаром

Силовые структуры

Вечером в субботу, 29 октября объявлена очередная воздушная тревога по всей Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Герани" отправляются "оцветочивать" объекты ВСУ в Днепропетровске, Запорожье, Николаеве, Киеве и на Угледарском направлении", — пишет ведущий Первого канала.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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