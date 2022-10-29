Вечером в субботу, 29 октября объявлена очередная воздушная тревога по всей Украине.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Герани" отправляются "оцветочивать" объекты ВСУ в Днепропетровске, Запорожье, Николаеве, Киеве и на Угледарском направлении", — пишет ведущий Первого канала.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.