Арестович о "нитке снабжении" ВС РФ в Херсоне: ВСУ держит под огневым контролем

Алексей Арестович заявил, что ВСУ пытается нарушить снабжение группировки российской армии, удерживающей Херсон и Херсонскую область.

Помощник офиса Владимира Зеленского считает, что ВС РФ пытаются любой ценой выйти на административные границы Донецкой обл.

Украинский военный аналитик озвучил проблему, которая, по его мнению, стоит перед Вооружёнными силами РФ.

"Реальной проблемой для армии РФ сейчас является критическая ситуация со снабжением группировки, что удерживает Херсон и Херсонскую область. После повреждения моста в Крым, единственной надёжной веткой ЖД стала линия в районе Волновахи. Эту нитку снабжения держит под огневым контролем наша дальнобойная артиллерия и системы РСЗО", - написал Арестович в своём микроблоге.

Он отметил, что армия РФ собрала 10 БТГ для удержания пути снабжения.

Ранее Алексей Арестович объяснил, как ослабление влияния США в Европе поможет Украине вернуть свои территории.