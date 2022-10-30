Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Азербайджанский наёмник заявил о создании в рядах ВСУ "Тюркского легиона"
Modern Diplomacy: Польша ждёт гибели ВСУ, чтобы захватить земли Западной Украины
Британский маршал Стрингер: Великобритания беззащитна перед ракетами ВКС России
DE: страны НАТО должны разместить гиперзвуковые ракеты в Турции для защиты от РФ
Стремоусов: США требуют от Зеленского взятия Херсона до конца ноября
Генштаб ВСУ: русские ведут огонь вдоль всей линии фронта и наступают
РВ: войска ВСУ задействовали бронегруппы в попытке прорвать Херсонский фронт
Законы "не пускают" украинского телеведущего Дмитрия Гордона* на фронт
RusVesna: военнопленный Украины обвинил командование ВСУ в предательстве

Арестович о "нитке снабжении" ВС РФ в Херсоне: ВСУ держит под огневым контролем

Силовые структуры

Алексей Арестович заявил, что ВСУ пытается нарушить снабжение группировки российской армии, удерживающей Херсон и Херсонскую область.

Арестович о "нитке снабжении" ВС РФ в Херсоне: ВСУ держит под огневым контролем

Помощник офиса Владимира Зеленского считает, что ВС РФ пытаются любой ценой выйти на административные границы Донецкой обл.

Украинский военный аналитик озвучил проблему, которая, по его мнению, стоит перед Вооружёнными силами РФ. 

"Реальной проблемой для армии РФ сейчас является критическая ситуация со снабжением группировки, что удерживает Херсон и Херсонскую область. После повреждения моста в Крым, единственной надёжной веткой ЖД стала линия в районе Волновахи. Эту нитку снабжения держит под огневым контролем наша дальнобойная артиллерия и системы РСЗО", - написал Арестович в своём микроблоге. 

Он отметил, что армия РФ собрала 10 БТГ для удержания пути снабжения. 

Ранее Алексей Арестович объяснил, как ослабление влияния США в Европе поможет Украине вернуть свои территории.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
ВС РФ ударили по польским наёмникам с помощью ТОС-1А "Солнцепёк"

Наёмники пытались прорвать оборону российской армии.

ВС РФ ударили по польским наёмникам с помощью ТОС-1А "Солнцепёк"
Подоляка: Лапин, командовавший группировкой "Центр" в СВО, снят с должности
Силовые структуры
Подоляка: Лапин, командовавший группировкой "Центр" в СВО, снят с должности
Силовые структуры
Modern Diplomacy: власти Польши готовят вторжение на Западную Украину
Мир. Новости мира
"Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0
Людмила Черткова "Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0 Людмила Черткова Анжела Якубовская Екатерина Тарковская: нам надо быть мужественными, не сдаваться и не останавливаться Анжела Якубовская Сергей Лебедев Спутники цвета хаки: Россия уступила военное господство в космосе США Сергей Лебедев
Силовые структуры
Войска ВС РФ уничтожили первую линию обороны ВСУ на Угледарском направлении
Силовые структуры
Рогов: в Запорожье ликвидировали группу боевиков — выходцев из Чечни и Грузии
Безсонов: ВС РФ наступают под Угледаром, ВСУ бросают в бой остатки авиации
Силовые структуры
Безсонов: ВС РФ наступают под Угледаром, ВСУ бросают в бой остатки авиации
Последние материалы
Modern Diplomacy: Польша ждёт гибели ВСУ, чтобы захватить земли Западной Украины
Британский маршал Стрингер: Великобритания беззащитна перед ракетами ВКС России
DE: страны НАТО должны разместить гиперзвуковые ракеты в Турции для защиты от РФ
Стремоусов: США требуют от Зеленского взятия Херсона до конца ноября
Генштаб ВСУ: русские ведут огонь вдоль всей линии фронта и наступают
РВ: войска ВСУ задействовали бронегруппы в попытке прорвать Херсонский фронт
Законы "не пускают" украинского телеведущего Дмитрия Гордона* на фронт
RusVesna: военнопленный Украины обвинил командование ВСУ в предательстве
В мастерских Литвы скопилась очередь из немецких САУ, повреждённых на Украине
В больнице скончалась третья россиянка, пострадавшая во время давки в Сеуле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников